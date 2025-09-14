Σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως για τον 42χρονο με το προσωνύμιο «κοντός» ή «Τζόκερ», που κατηγορείται για μαστροπεία, με τον ίδιο να φέρεται πως χρησιμοποιούσε ως κάλυψη ένα γυμναστήριο πολεμικών τεχνών στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο χώρος είχε μετατραπεί σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού, όπου ο κατηγορούμενος προσέγγιζε ευάλωτες νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, εκμεταλλευόμενος την οικογενειακή ή οικονομική τους κατάσταση.

Τα θύματα καταγγέλλουν ότι εξαναγκάζονταν να συμμετάσχουν σε πορνογραφικά γυρίσματα, να κάνουν χρήση ναρκωτικών και να εκδίδονται, ενώ υφίσταντο απειλές, ξυλοδαρμούς και ψυχολογική κακοποίηση. «Με χτυπούσε και με ανάγκαζε να παίρνω κοκαΐνη. Ήμουν μόλις 16-17 χρονών. Μου έλεγε ότι αν μιλήσω, θα κάνει κακό στην οικογένειά μου», περιγράφει μία από τις κοπέλες στο Mega.

«Δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, 16 – 17 χρονών παιδί. Όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι θα πεις;», αναφέρει το θύμα.

Χαρακτηριστικό της έκτασης της δράσης του, είναι ότι σε διαλόγους που έφερε στη δημοσιότητα το Star ο μαστροπός αναφέρεται και σε Σταρ Ελλάς.

Τα στόματα «ανοίγουν» και έχουν εμφανιστεί και άλλα θύματα, εκτός από τις 5 πρώτες καταγγέλλουσες που έχουν να πουν πολλά. «Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά» ανέφερε θύμα του.

Η φρίκη δεν περιοριζόταν στη βία. Ο μαστροπός επικαλούταν ονόματα πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για να εκφοβίσει τα θύματα του. Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ήδη έχει υποβάλει σχετική μήνυση κατά του 42χρονου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που αποκαλύφθηκε, ακούγεται να εκφοβίζει μία κοπέλα που απειλούσε να φύγει: «Τι είναι αυτά που λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, με ακούς; Θα σε…».

Ο ιδιοκτήτης του χώρου όπου στεγαζόταν το γυμναστήριο επιβεβαίωσε την ύποπτη δραστηριότητα, σημειώνοντας πως τον απέβαλε όταν η γειτονιά άρχισε να παρατηρεί την κίνηση. «Μου είπε ότι θα κάνει γυμναστήριο, αλλά έβλεπαν κορίτσια να μπαινοβγαίνουν. Τον έδιωξα και άρχισε να με απειλεί με μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες εμπορία ανθρώπων, βιασμοί, παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η απολογία του έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.