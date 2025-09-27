Οι δύο φράσεις «Τι με κοιτάς ρε;», «Κάνε στην άκρη να περάσω» στάθηκαν αρκετές, για να προκαλέσουν σφοδρή συμπλοκή τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Μεταμόρφωση, αφήνοντας πίσω της τέσσερις τραυματίες, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, μετά από το τέλος του γλεντιού της Ένωσης Κρητών. Ομάδα Αλβανών που αποχωρούσε από την εκδήλωση, ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με άλλους ομοεθνείς τους, με την ένταση να κλιμακώνεται ραγδαία. Πολύ γρήγορα, οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μετατράπηκαν σε άγρια σύρραξη, στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 20 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, ενώ οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν από τη βιαιότητα των συγκρούσεων. Δύο Αλβανοί, γεννημένοι το 1999 και το 2000, τραυματίστηκαν σοβαρά με βαθιά τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά και τη μασχάλη. Στη συμπλοκή ενεπλάκη και ένας 25χρονος Κρητικός, ο οποίος προσπάθησε να μεσολαβήσει για να σταματήσει τη σύρραξη, αλλά δέχτηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στη μέση.