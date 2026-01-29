Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, για τις υποθέσεις των δύο τοξικοεξαρτημένων γυναικών, που πλέον δε βρίσκονται στη ζωή. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 52χρονος, γνωστός ήδη στις Αρχές, με βαρύ ποινικό παρελθόν, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη έχασε τη ζωή της, αφότου ο ίδιος της έκλεισε το στόμα, επειδή όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια του τσακωμού τους, φώναζε πολύ δυνατά.

«Την έσπρωξα στο πάτωμα και της έκλεισα το στόμα», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο 50χρονος συγκατηγορούμενός του την ώρα που ήταν πεσμένη στο έδαφος, προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις. Αξίζει να επισημανθεί, πως προηγουμένως, η άτυχη γυναίκα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως ανέφερε φερόμενος ως δράστης, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε καταλήξει. Η σορός της, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, έμεινε κρυμμένη στο υπόγειο για περίπου έναν μήνα, προτού τυλιχτεί με κουβέρτες και πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εντοπιστεί.

Αντιφατική είναι η εικόνα που δίνεται για τον ρόλο του 50χρονου συγκατηγορούμενου, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι αποχώρησε από τον χώρο, ενώ η 46χρονη ήταν ακόμη ζωντανή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερη υπόθεση που φαίνεται να συνδέεται με τον ίδιο χώρο και με τον ίδιο άνθρωπο. Πρόκειται για την εξαφάνιση της 42χρονης Ευρυδίκης Κουτσάκη. Ο 52χρονος αρνείται ότι τη δολοφόνησε, ισχυριζόμενος πως τη βρήκε νεκρή έπειτα από ερωτική συνεύρεση και χρήση ναρκωτικών. Μάλιστα, ο ίδιος αποδίδει το θάνατό της σε υπερβολή δόση.

Ωστόσο, υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στο δώμα, όπου όπως κατέθεσε, μετέφερε και έκρυψε τη σορό της. Εκεί, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε πτώμα σε πλήρη αποσύνθεση, τυλιγμένο με κουβέρτες και καλυμμένο με έπιπλα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι

Η υπόθεση ήρθε στο φως, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για την εξαφάνιση της 46χρονης Μαρίας Αγγελακούδη, η οποία δηλώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2025 από τον πατέρα της, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Η ανακοίνωση για την εξαφάνισή της

«Η Μαρία Αγγελακούδη έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μάτια και κοντά μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αρπαγής και ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Silver Alert και για την εξαφάνιση της Ευρυδίκης Κουτσάκη.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, προέκυψε η ταυτοποίηση του 52χρονου, αλλά και η σύνδεσή του με τη δεύτερη εξαφάνιση, της 42χρονης Ευρυδίκης Κουτσάκη, η οποία είχε δηλωθεί στις 31 Ιουλίου 2025 στην Ασφάλεια Νεάπολης-Συκεών από τον σύντροφο και το συγκάτοικό της.