Συνεχίζεται το θρίλερ στη Χαλκιδική με την εύρεση ακέφαλου πτώματος γυναίκας, το οποίο εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβου, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε μια σκισμένη σακούλα όπου μέσα υπήρχαν ανθρώπινα μέλη, σε στάδιο προχωρημένης σήψης, κουβέρτες με αίματα και μια άδεια βαλίτσα και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την ιατροδικαστή Χαρούλα Φλώρου από τη Θεσσαλονίκη, έσπευσαν στο σημείο για να εξετάσουν την κατάσταση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς ο τρόπος τοποθέτησης της σορού φαίνεται να υποδεικνύει προσπάθεια απόκρυψης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση.

Τι εξετάζουν οι Αρχές – Υπό διερεύνηση τα αίτια του θανάτου

Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA και άλλες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν πιθανές συνδέσεις με περιπτώσεις εξαφάνισης γυναικών στην ευρύτερη περιοχή και ήδη έχουν επικοινωνήσει με ντόπιους κατοίκους για να συλλέξουν πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εστιάζουν στο χρονοδιάγραμμα του θανάτου και στα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Συγκλονιστική η μαρτυρία του προέδρου της κοινότητας Πευκοχωρίου

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, μιλώντας στο thestival, τόνισε ότι «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Με πληροφορίες από ertnews, thestival