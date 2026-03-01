Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το Σάββατο (28/2) στο ισόγειο της οδού Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Ο 38χρονος, ακόμα και όταν ενημερώθηκε για την κατάθεση του ιατροδικαστή που έλεγε ότι «το χτύπημα στη μέση είναι ή από κλωτσιά ή από πάτημα και ότι έχει και δυο χτυπήματα στο πρόσωπο που το ένα δεν είναι από την πτώση» ήταν αρνητικός και δεν ήθελε να παραδεχτεί το παραμικρό. Επαναλάμβανε συνεχώς ότι «έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού».

Τι είπε στους αστυνομικούς ο σύντροφός της

Ωστόσο, όταν τον ρωτούσαν οι αστυνομικοί για κάποια άλλα σημάδια που υπήρχαν στο σώμα της 31χρονης, τότε… θυμόταν ότι «είχε πέσει και την περασμένη εβδομάδα αλλά και πριν από λίγες μέρες». Είναι χαρακτηριστικό ότι φέρεται να τους είπε ότι «έπεφτε συνέχεια μέσα στο σπίτι. Μόνο τους τελευταίους 6 μήνες είχε πέσει 4-5 φορές και γι’ αυτό ίσως να έχει χτυπήματα». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του STAR, η κοπέλα είχε παλιότερα χτυπήματα και γι’ αυτό το λόγο είχε μιλήσει και ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε κακομεταχειριστεί και άλλες φορές ενώ ήταν και στην αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Το ζευγάρι ζούσε σε ένα σπίτι – τρώγλη με τους αστυνομικούς να βρίσκουν ακόμα και περιττώματα γατιών πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν το ζευγάρι. Από την έρευνα των Αρχών, με δεδομένο ότι η κοπέλα ήταν έγκυος, δεν διαπιστώθηκε να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί ούτε μια φορά.

Αντιφάσεις πριν και μετά την ανεύρεση της κοπέλας

Τέλος, ο 38χρονος φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και μετά την ανεύρεση της κοπέλας. Τέλος, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ στον πρώτο όροφο του σπιτιού έμενε η γιαγιά του 38χρονου, όταν εκείνος «καλούσε στο τηλέφωνο την σύντροφο του και εκείνη δεν απαντούσε», δεν ζήτησε από την ηλικιωμένη γυναίκα να πάει και να δει τι είχε συμβεί αλλά προτίμησε να φύγει από την δουλειά του και να πάει ο ίδιος στο σπίτι του Κολωνού.