Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ επιβατικού που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα δύο παιδιά, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ πραγματοποιείται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.