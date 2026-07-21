Μια καινούργια μέθοδος τηλεφωνικής απάτης έχει τεθεί σε εφαρμογή από επιτήδειους, οι οποίοι επικαλούνται ψευδώς την Ελληνική Αστυνομία. Στόχος των δραστών είναι να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αλλά και πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ανυποψίαστων πολιτών.

Πώς στήνεται η παγίδα μέσω αυτοματοποιημένων κλήσεων

Η τακτική των δραστών περιλαμβάνει την πραγματοποίηση κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Μόλις το θύμα απαντήσει, ενεργοποιείται ένα ηχογραφημένο μήνυμα —συνήθως στην αγγλική γλώσσα— το οποίο ισχυρίζεται ψευδώς ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του εμπλέκονται σε κάποια παράνομη ενέργεια ή ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα έγγραφά του.

Για να γίνει πιο πειστική η απάτη, το μήνυμα προτρέπει τον πολίτη να πιέσει το αριθμητικό πλήκτρο «1», ώστε να συνδεθεί δήθεν με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

Τι συνιστά η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα εξαπάτησης και απευθύνει αυστηρή σύσταση προς το κοινό:

Άμεση διακοπή: Κλείστε το τηλέφωνο αμέσως μόλις αντιληφθείτε το αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Μηδενική κοινοποίηση δεδομένων: Μην αποκαλύπτετε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμούς ταυτοτήτων ή τραπεζικούς κωδικούς μέσω τηλεφώνου.

Διάδοση της πληροφορίας: Ενημερώστε οικείους και φίλους, ώστε να περιοριστεί η δράση των επιτηδείων.