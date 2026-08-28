Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αιγαίο, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Το τουρκικό UAV φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ζεύγος ελληνικών F-16 απογειώθηκε και, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προχώρησε στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.