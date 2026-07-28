Νέα έξαρση της τουρκικής δραστηριότητας σημειώθηκε στους αιθέρες του Αιγαίου, θέτοντας σε ετοιμότητα τους ελληνικούς αμυντικούς μηχανισμούς.

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών, προχωρώντας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, σε πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η τουρκική αεροπορική παρουσία καταγράφηκε τόσο στο βορειοανατολικό, όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, τομείς στους οποίους η ελληνική πλευρά διατηρεί σταθερά αυξημένα αντανακλαστικά και συνεχή επιτήρηση.

Αν και το επεισόδιο δεν εξελίχθηκε σε επικίνδυνη αερομαχία ή εμπλοκή, η παρουσία των τουρκικών drones κράτησε σε εγρήγορση τις εγχώριες δυνάμεις αεράμυνας.

Τα εχθρικά ίχνη εντοπίστηκαν έγκαιρα, αναγνωρίστηκαν πλήρως και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μέσα, τηρώντας πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το Διεθνές Δίκαιο.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί στη συστηματική τακτική αμφισβήτησης από την Άγκυρα, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά από προηγούμενο επεισόδιο στην ίδια περιοχή, το οποίο είχε οδηγήσει σε εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος.