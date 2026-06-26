Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όπου μια 29χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό. Το εν λόγω συμβάν έρχεται να προστεθεί στο βαρύ κλίμα των τελευταίων ημερών, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη, η οποία επίσης κατέληξε από επιπλοκές κατά τη διάρκεια της γέννας.

Η άτυχη 29χρονη εισήχθη για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Αν και η διαδικασία ξεκίνησε με σκοπό να γεννήσει φυσιολογικά, αμέσως μετά τον τοκετό η νεαρή μητέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι γιατροί την οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Θριάσιο» στην Αττική. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 29χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Πίσω της, η άτυχη γυναίκα αφήνει ένα υγιέστατο αγοράκι που μόλις ήρθε στη ζωή, καθώς και τον πρώτο της γιο, ηλικίας 8 ετών.

Το περιβάλλον της 29χρονης βρίσκεται σε σοκ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στενή φίλη της άτυχης μητέρας, η νεαρή γυναίκα είχε μια απολύτως ομαλή εγκυμοσύνη χωρίς να παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κύησης, γεγονός που κάνει το ξαφνικό της τέλος ακόμα πιο αδιανόητο για τους οικείους της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η έγκυος παρουσίασε τις μοιραίες επιπλοκές και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο ύπαρξης ιατρικών ευθυνών που οδήγησαν στον θάνατο της 29χρονης.