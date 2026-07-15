Nέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αυτή τη φορά στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, έπειτα από ένα εξαιρετικά σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Νικήτης, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γονείς και ένα βρέφος.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με βυτιοφόρο όχημα γύρω στις 18:30 το απόγευμα.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις και στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν νεκρούς μια γυναίκα και ένα βρέφος που επέβαιναν στο επιβατικό όχημα.

Από τα συντρίμμια του ίδιου αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν επίσης σοβαρά τραυματισμένοι ένας άνδρας (ο σύζυγος της γυναίκας) και ένα ακόμα ανήλικο παιδί.

Όλοι τους παρελήφθησαν αμέσως από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πολυγύρου και από εκεί στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς λίγο αργότερα και ο άνδρας εξέπνευσε.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για οικογένεια από τη Μολδαβία.

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος ο δρόμος παραμένει κλειστός στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με την τροχαία να εκτρέπει τα οχήματα.

Η τροχαία διενεργεί επίσης προανάκριση για τα ακριβή αίτια του μοιραίου συμβάντος.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γονείς με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, είχε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Τις φωτογραφίες έστειλε στο Zougla.gr αναγνώστης.