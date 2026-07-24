Σε δυσεπίλυτο γρίφο για τις αστυνομικές Αρχές εξελίσσεται η πολυσυζητημένη υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγγο Αιγίου. Η ανακάλυψη ιχνών πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης γυναίκας, που βρέθηκε νεκρή δίπλα στον γιο της, εισάγει νέα δεδομένα στην έρευνα και ενδέχεται να φέρει αλυσίδα ανατροπών στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Ενάμισης μήνας έχει συμπληρωθεί από το πρωινό της 9ης Ιουνίου, όταν οι αρχές της Αχαΐας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Η κλήση στην Άμεση Δράση έκανε λόγο για δύο σορούς σε κατοικία της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ασφάλειας, κλιμάκιο της Σήμανσης και ειδικοί των Εγκληματολογικών Ερευνών, αποκλείοντας την σκηνή του εγκλήματος.

Εντός της οικίας εντοπίστηκε ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε εξ αρχής οποιαδήποτε ανάμειξη, η καθυστερημένη ενημέρωση των αρχών για το συμβάν, σε συνδυασμό με ορισμένα επιβαρυντικά στοιχεία, οδηγησαν τις δικαστικές αρχές στην απόφαση για την προφυλάκισή του ως βασικού υπόπτου.

Τα ευρήματα της αυτοψίας και τα εργαστήρια

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι, γύρω στις 11:00 το πρωί, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα άγριο σκηνικό. Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του φέροντας τραύματα από μαχαίρι και σφαίρα στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του κειτόταν λίγο πιο μακριά, φέροντας επίσης πολλαπλά τραύματα.

Ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αλλάζει όταν ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Τα ευρήματα στα δύο όπλα του εγκλήματος δεν επιβεβαίωσαν την παρουσία του 65χρονου. Στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν δικά του αποτυπώματα, ενώ στο πυροβόλο όπλο ταυτοποιήθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης και ενός ακόμη άγνωστου ατόμου.

Παράλληλα, οι εργαστηριακές εξετάσεις στα χέρια του Ιταλού υπήρξαν αρνητικές για ίχνη πυρίτιδας, ακυρώνοντας –τουλάχιστον επιστημονικά– την υπόθεση ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον 26χρονο. Αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι η πυρίτιδα μπορεί να απομακρυνθεί με σχολαστικό πλύσιμο μετά από ορισμένο χρόνο, η απουσία της ανάγκασε τους ανακριτές να διευρύνουν τους ορίζοντες της έρευνας.

Ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται πλέον σοβαρά είναι η πιθανότητα η 54χρονη να αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη δική της.

Το κομβικό εύρημα στα χέρια της 54χρονης

Η πλέον καταλυτική εξέλιξη είναι ο εντοπισμός πυρίτιδας στα χέρια της ίδιας της μητέρας. Το στοιχείο αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση, χωρίς όμως να παρέχει οριστικές απαντήσεις.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών υπογραμμίζουν πως η παρουσία πυρίτιδας δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι η γυναίκα πυροβόλησε τον γιο της, καθώς θα μπορούσε να έχει έρθει σε επαφή με το όπλο σε διαφορετικό χρόνο ή για άλλο λόγο. Οι αρχές αναμένουν τις τελικές ιατροδικαστικές εκθέσεις για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ανατροπές από την ιατροδικαστική εξέταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με τον μηχανισμό θανάτου του 26χρονου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, οι μαχαιριές καταφέρθηκαν όσο ο νεαρός ήταν ακόμη εν ζωή, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται πως έγινε αφού είχε ήδη εκπνεύσει.

Οι έρευνες βρίσκονται πλέον στην τελική τους ευθεία, με τα οριστικά πορίσματα να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα για να ρίξουν φως στην υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.