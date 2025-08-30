Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με το τροχαίο που έγινε χθες τα ξημερώματα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όταν πολυτελές όχημα και συγκεκριμένα μία Πόρσε, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, του οποίου οι δύο επιβάτες κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ώρες μετά προσήχθη στην Τροχαία χθες η ιδιοκτήτης του οχήματος, μία 45χρονη επιχειρηματίας από την συμπρωτεύουσα, που παραδέχτηκε πως οδηγούσε το αυτοκίνητο αλλά αρνήθηκε πως εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, λέγοντας πως ήταν σε σοκ και βγήκε από το όχημά της για να πάει στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σήμερα , οι συνήγοροί της δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα», τόνισε ο δικηγόρος, Μιχάλης Σανίδας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης rthess.gr, και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει».

Οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι η πελάτισσά τους παραπέμπεται άδικα επειδή οδηγούσε ένα ακριβό αυτοκίνητο. Πρόσθεσαν, μάλιστα, ότι το αλκοόλ στο αίμα της ήταν 0,08 και όχι 0,8, που διέρρευσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης χθες.

Από την πλευρά του, ο άλλος δικηγόρος της 45χρονης, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, δήλωσε: «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα».

Και οι δύο συνήγοροι υποστήριξαν ότι η ίδια μετά το ατύχημα δεν εγκατέλειψε το Ι.Χ. με το οποίο συγκρούστηκε αλλά δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν τραυματίες καθώς δεν ήταν στο οπτικό της πεδίο μετά τη σύγκρουση.

Η ίδια το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στα δικαστήρια, για να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.