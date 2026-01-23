Άφαντη για πέντε μέρες ήταν μια 13χρονη από την περιοχή της Κυψέλης, με τη μητέρα της να έχει τρελαθεί και να την αναζητά εναγωνίως. Μάλιστα, είχε απευθυνθεί και στην αστυνομία μέχρι που το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, 21 Ιανουαρίου, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι «το παιδί είναι σε ένα διαμέρισμα σε συγκεκριμένη οδό στην Κυψέλη».

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ πήγαν στο σημείο και βρήκαν το ανήλικο κορίτσι το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι «είχε φύγει από το σπίτι της εξαιτίας της κακής ψυχολογικής κατάστασης που βρισκόταν από την ημέρα που είχε “χάσει” τον πατέρα της». Οι Αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, το ανήλικο κορίτσι διευκρίνισε ότι «κανείς από τους τρεις Αιγυπτίους δεν την πείραξε».

Η μητέρα της 13χρονης, με καταγωγή από τη Μολδαβία, δεν ζήτησε την ιατρική εξέταση της παρά μόνο την ποινική δίωξη των τριών συλληφθέντων.

Όπως έγινε γνωστό, η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι της άλλες τρεις φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Οι τρεις Αιγύπτιοι συνελήφθησαν καθώς δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν για την παρουσία του ανήλικου παιδιού και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.