Σε μια δραματική διάσωση που απέτρεψε την τελευταία στιγμή μια σίγουρη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (13/07) στη Νεάπολη Λακωνίας. Ένας αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος Βοιών αποδείχθηκε ο «φύλακας άγγελος» για έναν ένοικο, τον οποίο απεγκλώβισε κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 23:10, όταν σήμανε συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένας άνδρας, υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος εκείνη την ώρα κοιμόταν βαθιά και δεν είχε αντιληφθεί ότι ο χώρος είχε αρχίσει να τυλίγεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα, όταν ξεχάστηκε σκεύος με φαγητό πάνω σε αναμμένο μάτι. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα μεγάλο μέρος της κουζίνας και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ενοίκου, αλλά και για τη μεταπήδηση των φλογών σε διπλανά σπίτια.

Η ηρωική επέμβαση του αστυνομικού

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας αποδείχθηκε σωτήρια. Αστυνομικός του Α.Τ. Βοιών που έσπευσε στο σημείο δεν δίστασε ούτε λεπτό. Μπήκε μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα, εντόπισε τον ένοικο και τον μετέφερε με ασφάλεια έξω από το κτήριο.

Μάλιστα, ο αστυνομικός δεν περιορίστηκε μόνο στη διάσωση, αλλά χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό πυροσβεστήρα, κατάφερε να περιορίσει και να σβήσει την εστία της φωτιάς προτού πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στο Κέντρο Υγείας για εξετάσεις

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο ένοικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στο Κέντρο Υγείας μετέβη προληπτικά και ο αστυνομικός που πραγματοποίησε τη διάσωση, λόγω των καπνών που εισέπνευσε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στο σημείο έφτασε στη συνέχεια και όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της προανάκρισης για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτιών του συμβάντος.

Πηγή: flynews.gr