Το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές της Αττικής έχουν κάνει την εμφάνισή τους νεαρά γλαράκια, με τους κατοίκους να αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό. Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA εξηγεί το φαινόμενο.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα εποχικό φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες. Τα νεαρά πτηνά εγκαταλείπουν πρόωρα τις φωλιές τους και προσπαθούν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι γλάροι έχουν δημιουργήσει αποικίες στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα και τον Βόλο.

«Σε όλες τις συνοικιές του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο… αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους», έγραψε η ΑΝΙΜΑ στην ανάρτησή της.

Δείτε εικόνες από τα νεαρά γλαράκια:

Αναλυτικά η ανάρτηση της ANIMA

«Τί συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια;

Σε όλες τις συνοικές του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο… αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω, στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν. ‘Ισως να σκέπτονται και όλας “πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας”.

Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Βόλο, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνοί και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα και να περσυλλέξουμε το άτακτο μικρό.

Η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: Αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα (ίσως χρειαστούν δύο για να το στριμώξουν) και ανεβάστε το στη ταράτσα να το βρούν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία.

Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρτε το στην ΑΝΙΜΑ. Είμαστε επτά μέρες την εβδομάδα ανοιχτά ακριβώς για αυτό.

Κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα…».

Δείτε την ανάρτηση του «Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής» στο Facebook: