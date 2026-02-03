Οι εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας τέθηκαν σε κατάσταση ασφαλείας, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (01/02), ξέσπασε μια μικρής έκτασης φωτιά στη «Νέαρχος», τη δεύτερη φρεγάτα FDI του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα με πυροσβεστήρα», ανέφερε η Naval Group, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει και στην έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η «Νέαρχος» βρισκόταν σε μία από τις αποβάθρες του χώρου, κοντά στο Περιστύλιο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μονάχα κάποιες υλικές ζημιές.

Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, πιθανόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών.

Η FDI «F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ» καθελκύστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, ως το δεύτερο πλοίο της ελληνικής κλάσης και αναμένεται να ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές της στις αρχές Φεβρουαρίου.

