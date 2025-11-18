Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Θύμα χάκερς έπεσε μια νεαρή κοπέλα στην Καστοριά, η οποία μάλιστα δέχτηκε απειλές, που αφορούν στη δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών και άκρως προσωπικών της συνομιλιών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες άγνωστο το πώς και το γιατί, απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό της.

Η ίδια μόλις αντιλήφθηκε την παραβίαση, έσπευσε να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασής της και να ανακτήσει τον έλεγχο του προφίλ της. Αμέσως πυροδοτήθηκε η αντίδραση των χάκερς, οι οποίοι ξεκίνησαν να εξαπολύουν απειλές εναντίον της, ισχυριζόμενοι ότι εάν δεν σταματούσε τις προσπάθειες αποκλεισμού τους από τον λογαριασμό της, θα προέβαιναν σε δημόσια έκθεση του προσωπικού της βίου, γνωστοποιώντας μέσω αναρτήσεων ευαίσθητες προσωπικές της συνομιλίες.,

Οι απειλές επαναλαμβάνονταν επιτακτικά, υπό τη μορφή ξεκάθαρης προσπάθειας εκφοβισμού και εκβιασμού. Στη συνέχεια, οι δράστες προχώρησαν στην δημοσιοποίηση ιδιωτικών συνομιλιών της νεαρής με φίλους και φίλες της.

Αυτά τα μηνύματα, περιείχαν άκρως προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες συζητήσεις, εκθέτοντας την νεαρή κοπέλα και τους συνομιλητές της. Μόλις το θύμα αντιλήφθηκε την δημοσίευση των προσωπικών της μηνυμάτων, αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα στις τοπικές Αρχές.

Προσήλθε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, όπου κατήγγειλε το περιστατικό και ζήτησε βοήθεια για την αντιμετώπιση του.

Πληροφορίες από Ert News