Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (9/4), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών ηλικίας 20 και 23 ετών, καθώς και ενός ανηλίκου, για επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονταν εκτός του γηπέδου και πέταξαν τέσσερις αυτοσχέδιες κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο.

Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων και να έστησαν οδόφραγμα, αντιδρώντας στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο ανήλικος πέταξε αυτοσχέδια κροτίδα προς τους αστυνομικούς. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.