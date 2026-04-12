Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, όταν δύο νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έριξαν εν κινήσει κροτίδες σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κερατσίνι στο ύψος της Ακτής Μιαούλη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο επιβαίνοντες στο πατίνι συνέχισαν κανονικά την πορεία τους, ενώ το λεωφορείο σταμάτησε λίγα μέτρα παρακάτω.

Εντός του λεωφορείου επέβαιναν τρεις αστυνομικοί του σχεδίου ”Αριάδνη”. Ένας αστυνομικός κατάφερε να ακινητοποιήσει τους δύο επιβαίνοντες στο πατίνι, συλλαμβάνοντας τον έναν. Πρόκειται για έναν 15χρονο, στο σακίδιο του οποίου εντοπίστηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί, καθώς και γκαζάκια με κροτίδες.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.