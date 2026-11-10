Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, σε συρμό του Προαστιακού, όταν επιβάτες διαπίστωσαν ότι ένας νεαρός άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους επιβάτες να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Μόλις ο συρμός έφτασε στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στον σταθμό βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νεαρού ή τα αίτια της αδιαθεσίας του.