Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 18χρονος, ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Ο νεαρός απέκτησε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε κωδικούς του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και προχώρησε στην έκδοση της συνταγής το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, μετέβη σε φαρμακείο στην περιοχή του Ευόσμου για να παραλάβει το φάρμακο. Ωστόσο, ο πραγματικός ασθενής στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η συνταγή έλαβε τη σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε αμέσως τους υπαλλήλους του φαρμακείου, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 18χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μπουκάλι με οξυκωδόνη, συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.