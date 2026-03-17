Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 18χρονου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί (17/3) σε περιοχή της Σαγιάδας Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, το οποίο οδηγούσε ο νεαρός.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα, στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα, βρέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι. Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν 55 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60 κιλών και 565 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Εις βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.