Άρχισε να αυνανίζεται μέσα στο λεωφορείο μπροστά σε όλους. Ο λόγος για έναν ανήλικο Ρομά, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τις … περίεργες διαθέσεις του και αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, έβγαλε το μόριο του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων μέσα στο λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Ανθήλη. Γεγονός είναι ότι κάποιες γυναίκες τρόμαξαν ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, μερικές από αυτές, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας άρχισαν να ουρλιάζουν.

««Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως μετά μια άλλη γυναίκα έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», λέει στο LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε». Πρώτη του κίνησή του ήταν να ειδοποιήσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν.Μόλις άνοιξε την πόρτα του λεωφορείου για να κατέβει ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού, βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», μας λέει ο οδηγός που δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει όσα έζησε!

Όπως μας περιέγραψε, «επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δε σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη, απέναντι σε ανθρώπους, που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», προσθέτει.

Για το περιστατικό εκτός από την αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νίκο Γούλα, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.