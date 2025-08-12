Ένας νεαρός τουρίστας έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης, 12 Αυγούστου, από βράχο στον λόφο του Λυκαβηττού, στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο – όπου περνούν τα σκαλιά. Περαστικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο. Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν στο ασθενοφόρο. Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας.