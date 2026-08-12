Νέα, ιδιαίτερα εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης (phishing) με πρόσχημα υποτιθέμενες τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι επιτήδειοι αποστέλλουν SMS που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από το gov.gr, οδηγώντας τα θύματα σε εξαιρετικά αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες.

Εκεί, επιστρατεύουν ψευδή στοιχεία παράβασης και μια υποτιθέμενη «έκπτωση 50%» για να αποσπάσουν τραπεζικούς κωδικούς και στοιχεία καρτών.

Πώς στήνεται η παγίδα: Η ψευδής κλήση και η «έκπτωση 50%»

Το απατηλό SMS περιλαμβάνει έναν ενεργό σύνδεσμο (link). Όταν ο παραλήπτης τον ακολουθήσει, μεταφέρεται σε ένα εικονικό διαδικτυακό περιβάλλον όπου εμφανίζονται λεπτομερή, αλλά εντελώς πλαστά, στοιχεία τροχονομικής παράβασης.

Μεταξύ άλλων, η σελίδα προβάλλει:

Την υποτιθέμενη ταχύτητα κίνησης του οχήματος και το ισχύον όριο.

Την ημερομηνία και την ώρα της παράβασης.

Τους βαθμούς ποινής στο σύστημα ελέγχου (ΣΕΣΟ).

Το τελικό χρηματικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για να κάνουν την απάτη ακόμη πιο πειστική και να πιέσουν το θύμα, οι επιτήδειοι εμφανίζουν μια δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα γίνει εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Η τεχνητή αυτή πίεση χρόνου αποσκοπεί στο να οδηγήσει τον πολίτη σε βιαστική καταχώριση των τραπεζικών του στοιχείων χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

Προειδοποίηση ΕΛ.ΑΣ.: «Το gov.gr δεν στέλνει συνδέσμους με SMS»

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για εκστρατεία υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων και κωδικών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα μηνύματα που εμφανίζουν ως αποστολέα το «gov.gr» ή άλλες κρατικές δομές. Όπως υπογραμμίζει η ΕΛ.ΑΣ., το gov.gr δεν αποστέλλει ποτέ συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή προστίμων.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν ότι η απουσία συντακτικών ή ορθογραφικών λαθών δεν αποτελεί πλέον εγγύηση γνησιότητας, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλέον άπταιστη γλώσσα και επαγγελματικό σχεδιασμό.

Οδηγίες προστασίας: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε

Για την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων, η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί τους πολίτες:

Μην πατάτε σε συνδέσμους που περιέχονται σε ύποπτα SMS.

σε συνδέσμους που περιέχονται σε ύποπτα SMS. Μην καταχωρίζετε σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών καρτών ή κωδικούς e-banking.

σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών καρτών ή κωδικούς e-banking. Διαγράψτε αμέσως το ύποπτο μήνυμα.

αμέσως το ύποπτο μήνυμα. Για οποιοδήποτε έλεγχο οφειλών ή διοικητικών πράξεων, εισέλθετε απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα gr, πληκτρολογώντας μόνοι σας τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή (browser).

Τι να κάνετε αν πέσατε θύμα της απάτης

Σε περίπτωση που έχετε ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο και έχετε καταχωρίσει τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης, απαιτείται άμεση αντίδραση: