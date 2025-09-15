Καταπέλτης είναι για τον 42χρονο μαστροπό οι καταγγελίες πέντε γυναικών που άνοιξαν τον Ασκό του Αιόλου για τη δράση του και οδήγησαν στη σύλληψή του με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού και της διακίνησης ναρκωτικών . Ο 42χρονος αρνείται τις κατηγορίες και στην απολογία του αύριο το πρωί θα ισχυριστεί ότι όλα είναι σκευωρία.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την κατάθεση -σοκ μίας κοπέλας. Γνώρισε τον κατηγορούμενο όταν ήταν σε ηλικία 17 ετών και σε καμία περίπτωση, όπως καταθέτει, δεν περίμενε τα όσα ακολούθησαν. Το κορίτσι περνούσε ήδη μία δύσκολη κατάσταση καθώς ήταν θύμα βιασμού σε μικρότερη ηλικία.

«Βρήκα δουλειά σε ένα κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Εκεί τον γνώρισα καθώς ήταν ο ιδιοκτήτης. Ήταν πολύ φιλικός και υποστηρικτικός σαν αφεντικό. Φαινόταν να νοιάζεται για τα προβλήματα που είχα. Ήταν σε εξέλιξη και το δικαστήριο με τον βιασμό μου ,οπότε υπήρχαν εντάσεις και εγώ δεν ήμουν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Εκείνος μου έλεγε ότι μπορεί να με βοηθήσει ακόμα και χωρίς αστυνομία για να τελειώσει αυτή η κατάσταση πιο γρήγορα. Γενικά ήταν πολύ προσιτός και δημιουργούσε ένα κλίμα εμπιστοσύνης.»

«Η κοπέλα του μου είπε ότι είναι νταβατζής»

Ο 42χρονος παρουσιαζόταν ως άνθρωπος εμπιστοσύνης και όταν έκλεισε το κατάστημα συνέχισε να έχει επαφή μαζί της και στη συνέχεια της δάνεισε, όπως ισχυρίζεται χρήματα, γιατί βρισκόταν σε κακή οικονομική κατάσταση.

«Μου έδινε την εντύπωση ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάντα τη λύση για οτιδήποτε μου συνέβαινε. Το 2017 γνώρισα την κοπέλα του και μου είπε ότι είναι νταβατζής και ότι στέλνει γυναίκες σε ραντεβού με πελάτες. Τον ρώτησα αν ισχύει, το παραδέχθηκε και μου είπε να το σκεφτώ ως επαγγελματική ευκαιρία.»

Η κοπέλα αρνήθηκε αλλά του χρωστούσε χρήματα. Άλλαξε τηλεφωνικό αριθμό αλλά εκείνος τον εντόπισε, την κάλεσε και της είπε ότι πρέπει να βρει τον τρόπο να του επιστρέψει τα χρήματα. Η κοπέλα υπό καθεστώς φόβου γνωρίζοντας πια ότι είναι… νταβατζής δέχθηκε να πάει στο σπίτι του.

«Μόλις μπήκα μέσα στο σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ξεκίνησε να κάνει σαν τρελός. Μου έλεγε “Με βλέπεις;” Εγώ είμαι σαν τον Τζόκερ μπορώ να πάρω όποιο πρόσωπο θέλεις, θα κάνεις ότι θέλω εγώ, εσύ μου χρωστάς όχι εγώ. Έπαιρνε μαχαίρι και έκοβε τα χέρια του, έτριζε τα δόντια του και έσφιγγε τις γροθιές του λέγοντας ότι είναι τρελός και θα πρέπει να κάνω ότι μου πει.»

«Με ανάγκασε να κάνω χρήση κοκαΐνης»

Η περιγραφή της κοπέλας στην κατάθεσή της γίνεται ακόμα πιο σοκαριστική:

«Με ανάγκασε δύο φορές να κάνω χρήση κοκαΐνης που εγώ αρνήθηκα και τότε με χτύπησε.

Μου έδινε χαστούκια και μου πίεζε το κεφάλι πάνω στο τραπέζι που είχε την κοκαΐνη. Έκλαιγα με αναφιλητά, εκείνος μου τραβούσε τα μαλλιά, κρατούσε το καλαμάκι και εγώ προσπαθούσα να αναπνεύσω και έτσι ρουφούσα την κοκαΐνη.

Αυτό το έκανε όπως μου είπε ο ίδιος, γιατί σε περίπτωση που εγώ κινούμουν νομικά εναντίον του δεν θα με πίστευε κανείς γιατί θα έλεγε ότι είμαι πρεζάκι.

Του έλεγα ότι θα του κάνω μήνυση και εκείνος μου έλεγε ότι δεν μπορώ να του κάνω τίποτα γιατί έχει αστυνομικούς, έχει τον Χρυσοχοΐδη έχει άκρες και θα ζητήσει ο ίδιος τοξικολογικές για να αποδείξει ότι είμαι ναρκομανής.»

«Με βίασε»

Σύμφωνα με την κατάθεση της κοπέλας στη συνέχεια τη βίασε και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο Γολγοθάς της.

«Να σημειώσω ότι εκείνη την περίοδο ήμουν ανήλικη. Ξεκίνησα να κάνω ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Στα ραντεβού με πήγαινε εκείνος με το αμάξι του. Είχε ένα κλειστό πελατολόγιο και ένα τηλέφωνο που είχε αποθηκευμένες τις επαφές από τους πελάτες με διάφορες σημειώσεις ανάλογα με το αν ήταν καλός πελάτης ή όχι. Οι τιμές ήταν διαφορετικές για την κάθε κοπέλα και για μένα που ήμουν ανήλικη ήταν πεντακόσια ή εξακόσια ευρώ. Πάντα στο τέλος του ραντεβού, μου έπαιρνε όλα τα χρήματα και μου άφηνε μόνο είκοσι ευρώ με τη δικαιολογία ότι του χρωστάω.»

Για τα επόμενα χρόνια η κοπέλα θα ζήσει αδιανόητες καταστάσεις με απειλές και εκβιασμούς. Κατέθεσε ότι μπροστά της έβαλε μία γυναίκα να του γλείφει τα πόδια.

Σήμερα είναι αποφασισμένη να στραφεί εναντίον του νομικά για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Θυμίζουμε πως, ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Όπως προέκυψε από έρευνα, ο 42χρονος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε τις νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από 3 μήνες ερευνών και τελικά τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το σπίτι του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.