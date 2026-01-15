Νέες δομές και καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της πρότασης του ΕΟΠΑΕ, που εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Με συνολικό προϋπολογισμό 8.171.887,48 ευρώ, η πρόταση περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία στην Περιφέρεια Αττικής νέων δομών στον πυλώνα της μείωσης της βλάβης που προκαλεί η χρήση και η εξάρτηση, αλλά και στον πυλώνα της ενίσχυσης της κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων με υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, εντός του 2026 πρόκειται να λειτουργήσουν:

Δύο Κινητές Μονάδες Μεθαδόνης, για εξαρτημένα άτομα με χαμηλό κίνητρο και δυνατότητα απεξάρτησης, που θα παρέχουν θεραπεία υποκατάστατου σε σχετικά χαμηλή δοσολογία, περιορίζοντας έτσι τις ημερήσιες δόσεις που κάνει το άτομο και μειώνοντας δραστικά τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης. Για πρώτη φορά θα παρέχεται μια θεραπευτική υπηρεσία χαμηλού ουδού με άμεση πρόσβαση των ωφελούμενων στη θεραπεία στο πεδίο, για τη διασφάλιση της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες μείωσης της βλάβης και θεραπείας των εξαρτημένων ατόμων στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

Τρεις Κινητοί Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, παρέχοντας τη δυνατότητα για ασφαλέστερη χρήση, ενέσιμη ή με κάπνισμα, σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον, υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και με δυνατότητα για άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας (overdose).

Δύο Κινητές Μονάδες Φροντίδας που θα «ακολουθούν» τα σημεία συνάθροισης των ενεργών χρηστών, στο πεδίο, με στόχο την άμεση παροχή πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων που μπορεί να είναι άπορα ή να διαβιούν σε επισφαλή χώρο ή σε συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης ή ευαλωτότητας. Στις Κινητές Μονάδες Φροντίδας θα υπάρχει η δυνατότητα καθαριότητας και ολοκληρωμένης φροντίδας ατομικής υγιεινής μέσω ντους, και εξασφάλισης καθαρού ρουχισμού μέσω πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προσαρτημένων στην Κινητή Μονάδα.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης (ΥΥΚΕ) Αττικής που θα λειτουργούν, συμπληρωματικά στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες θεραπείας και επανένταξης, καθώς θα εστιάζουν σε καθημερινές δυσκολίες ή περιορισμούς, που μπορεί να είναι δευτερογενείς συνέπειες της χρήσης ουσιών ή και όχι, αλλά που η αντιμετώπισή τους απαιτεί αυξημένο κίνητρο και προσπάθεια από άτομα που είναι ευάλωτα και εστιασμένα στον καθαρά θεραπευτικό στόχο της απεξάρτησης, ώστε αυτά να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση για μια δραστήρια, ισότιμη και λειτουργική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Οι νέες υπηρεσίες προβλέπεται να στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες προσωπικού, με συνολικά 98 νέους εργαζόμενους.