Δύο νέα περιστατικά με μετανάστες καταγράφονται από τα ξημερώματα στα νότια της Κρήτης. Στο ένα από αυτά, σκάφος της Frontex εντόπισε 56 άτομα, τα οποία επέβαιναν σε λέμβο, 23 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια της Ψαρής Φοράδας, όπου ναυαγοσωστικό σκάφος εντόπισε μέσα σε λέμβο και διέσωσε 44 άτομα.