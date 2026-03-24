Ξαναρχίζουν σήμερα οι προσπάθειες εντοπισμού του 34χρονου δύτη που αγνοείται από την Κυριακή (22/3), καθώς εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο επικίνδυνο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, γνωστό στους καταδύτες ως το «Πηγάδι του Διαβόλου».

Ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος – κυβερνήτης της Πολεμικής Αεροπορίας, με σημαντική εμπειρία στον χώρο της αεροπλοΐας. Εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία, ενώ η καθημερινότητά του εκτυλίσσεται στη Βούλα, όπου ζει μόνιμα.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνδυάζει την πειθαρχία και την ευθύνη του επαγγέλματός του με την αγάπη του για τη φύση και τις προκλήσεις, ενώ είναι λάτρης των καταδύσεων και των μηχανών. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για έναν χαρακτήρα χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κοινωνικό και επαγγελματικό του κύκλο.

Περιγράφεται ως ένα άτομο με ήθος, ευγένεια και ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους. Δεν ήταν άνθρωπος που του άρεσε η αυτοπροβολή, αλλά προτιμούσε να εκφράζεται μέσα από τις πράξεις και τα ενδιαφέροντά του.

Όπως προαναφέρθηκε ο 34χρονος ήταν λάτρης των καταδύσεων, των γρήγορων μηχανών και των σπορ αυτοκινήτων. Μάλιστα στο χόμπι της κατάδυσης είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξοικείωση με απαιτητικά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Δεν πρόκειται λοιπόν, για έναν αρχάριο δύτη, αλλά για κάποιον που γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες όπως και την επικινδυνότητα των σημείων που επισκεπτόταν για να εξασκήσει το χόμπι του.

Το χρονικό

Ο 34χρονος αγνοούμενος δύτης, που είναι έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό. Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού, τούνελ μέσα στη θάλασσα.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος ο δύτης, οπότε η επιχείρηση ανάσυρσής του θα ξεκινήσει εντός της ημέρας. Η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη προετοιμασίας εξειδικευμένου εξοπλισμού, απαραίτητου για την ασφαλή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών στο σημείο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης φορούσε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον οξυγόνο για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, που διευκολύνει τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο φρέαρ στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, γνωστό για τα στενά πέρασματά του, τα επικίνδυνα ρεύματα και το αχανές σπήλαιο που κρύβει. Η κατάδυση φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ η σήραγγα που ξεκινά από το φρέαρ παραμένει εξερευνημένη μόνο σε ένα μικρό τμήμα της, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Δείτε βίντεο από καταδύσεις στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Οι τρεις Αμερικανοί που χάθηκαν το 1978

Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού, ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού τους, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μία πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα των τριών Αμερικανών.

Το θρίλερ έκλεισε οριστικά το 2007, όταν οστά που είχαν βρεθεί έναν χρόνο νωρίτερα στη σήραγγα ταυτοποιήθηκαν με ανάλυση DNA ως τα λείψανα των τριών Αμερικανών δυτών.​

Δείτε το σχετικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση

Μετά το τραγικό αυτό συμβάν, τη δεκαετία του 1980 το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στην έξοδο του «πηγαδιού» προς τη σήραγγα, προκειμένου να αποτρέψει νέες καταδύσεις στο σπήλαιο υψηλού κινδύνου.

Στο σημείο υπάρχει σήμερα και η χαρακτηριστική επιγραφή του Χρήστου Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής: «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή», η οποία λειτουργεί ως προειδοποίηση αλλά και υπενθύμιση της σκοτεινής ιστορίας του «Πηγαδιού του Διαβόλου».