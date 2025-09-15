«Σαρώνουν» από νωρίς το πρωί την περιοχή των Σεπολίων οι αστυνομικοί της Τροχαίας για να εντοπίσουν κάποιο βίντεο που να έχει καταγράψει την ασυνείδητη οδηγό που έπιασε από το χέρι το 9χρονο κορίτσι, το έσυρε για αρκετά μέτρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας της πίσω τραυματισμένη.

Η μικρή Λάουρα, όπως φαίνεται και στις νέες φωτογραφίες που παρουσιάζει η zougla.gr, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, έχει εμφανή σημάδια σε χέρια και πόδια από το σύρσιμο.

Το κορίτσι εξετάστηκε αμέσως από ιατροδικαστή, χωρίς ευτυχώς να διαπιστωθεί κάτι πιο σοβαρό. Ωστόσο, ο τρόμος που βίωσε όταν την άρπαξε η άγνωστη γυναίκα, δεν θα φύγει τόσο εύκολα από το μυαλό της.

«Μου είπε η κυρία: «Έλα λίγο πιο κοντά». Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» περιέγραψε η 9χρονη.

Ο ποινικολόγος Δημήτρης Μπελδέκος, μιλώντας στο zougla.gr, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ρατσιστική επίθεση.

«Το δικηγορικό μας γραφείο ήδη από τις 12/09/2025 ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας της μικρής ανήλικης που παρασύρθηκε επί σκοπού από διερχόμενη οδηγό. Με δεδομένο ότι το κοριτσάκι προέρχεται από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος περί δήλωσης υποστήριξης κατηγορίας και θα επιφέρουμε στοιχεία για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περιπέτεια που βίωσε το ανήλικο κορίτσι είδε και ένα ζευγάρι που ακολουθούσε από πίσω με το αυτοκίνητο του, με τις αρχές να τους αναζητούν καθώς οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσαν να δώσουν, θα βοηθούσε στον εντοπισμό της ασυνείδητης οδηγού που συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στην μικρή Λάουρα.