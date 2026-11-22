Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 51χρονου που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα την πολυτελή Porsche του στους Θρακομακεδόνες, καθώς η πρώην σύντροφός του προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση, απειλές και παρακολούθηση. Η γυναίκα, η οποία στο παρελθόν τον έχει καταγγείλει επανειλημμένα για βίαια περιστατικά, απευθύνθηκε εκ νέου στην Αστυνομία, δηλώνοντας πως φοβάται για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών έπειτα από βίντεο που ο ίδιος δημοσιοποίησε, στο οποίο φαινόταν να αναπτύσσει ταχύτητα 130 χλμ./ώρα σε δρόμο των Θρακομακεδόνων, έχοντας στο πίσω κάθισμα τα δύο ανήλικα παιδιά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε βάρος του έχουν υποβληθεί τουλάχιστον οκτώ καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Μιλώντας στο MEGA, η πρώην σύντροφός του περιέγραψε τον φόβο που βιώνει καθημερινά: «Εγώ είμαι τρομοκρατημένη. Άμα θέλουν να με σκοτώσουν, δεν μπορώ εγώ να τρέμω και να το παίζω συνέχεια “αντράκι” και δεν τρέχει τίποτα».

Το βίντεο που ο ίδιος είχε δημοσιεύσει, καθώς έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα:

Το χρονικό της παρακολούθησης

Οπτικό υλικό που έφερε στο φως ο τηλεοπτικός σταθμός καταγράφει έναν άνδρα να κινείται ύποπτα έξω από την οικία της γυναίκας, με την ίδια να εκφράζει στις Αρχές τη βεβαιότητά της ότι ενεργεί κατ’ εντολή του 51χρονου. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (20/11) στις 19:44, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν μοτοσικλετιστή να περνά έξω από το σπίτι της, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος άνδρας φέρεται να επέστρεψε πεζός για να κατοπτεύσει τον χώρο. Στις 21:00 εμφανίστηκε για τρίτη φορά και ακολούθησε τη γυναίκα σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, μέχρι το σπίτι μιας φίλης της.

Συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας: «Μου είπε ότι κάποιος την παρακολουθεί, έτρεμε η φωνή της, εκείνη τη στιγμή εκείνη πήγαινε μαζί με τα παιδιά της σε ένα φιλικό σπίτι. Τον παρακολουθούσε αυτή από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου μέχρι την ώρα που έφτασε στο σπίτι, φεύγοντας από τους φίλους της και άφησε το αυτοκίνητό της στο χωράφι και είδε ότι αυτός έκανε γύρω, γύρω με τα πόδια πλέον».

Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, η γυναίκα αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει: «Είδε το μηχανάκι του και γύρισε και του μίλησε γιατί αντιλήφθηκε ότι την παρακολουθούσε. Του λέει “ψάχνετε κάτι; Σε έχω δει ότι με ακολουθείς από το σπίτι, έχεις έρθει μέχρι εδώ πέρα” και λέει “όχι, όχι” αυτός. Κάλεσε την αστυνομία και έκανε καταγγελία κατά αγνώστου».

Τα απειλητικά μηνύματα

Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι το τελευταίο διάστημα ζει έναν διαρκή εφιάλτη, εκφράζοντας έντονη ανησυχία και για την ασφάλεια των δύο ανήλικων παιδιών, τα οποία ο 51χρονος δικαιούται να παίρνει συγκεκριμένες ημέρες βάσει δικαστικής απόφασης.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με την επικίνδυνη οδήγηση, ο 51χρονος φέρεται να απέδωσε την ευθύνη στην πρώην σύντροφό του, αποστέλλοντάς της απειλητικά μηνύματα. «Θα περιμένω να δω τις συνέπειες για κάτι ψεύτικο που εσύ έπλασες από κακία και ζήλια. Ή το σταματάς και παραδέχεσαι ότι απλά ήθελες να κάνεις πλάκα ή θα συμβεί το ίδιο και σε σένα», φέρεται να της έγραψε.

Παρά τη μήνυση που έχει υποβάλει, η ίδια τονίζει ότι οι πιέσεις δεν έχουν σταματήσει. «Μου ασκεί με κάθε τρόπο πιέσεις για να αποσύρω τις μηνύσεις. Έχω τοποθετήσει και Panic button, αλλά πάλι φοβάμαι να βγω από το σπίτι μόνη. Ανεβάζει στα social media παλιές προσωπικές μας συνομιλίες για να με εκφοβίσει. Φτάσαμε στο σημείο να σταλεί απειλητικό μήνυμα στο ανήλικο παιδί μου. Μιλάω και τρέμω. Με έχει καταστρέψει», δήλωσε χαρακτηριστικά.