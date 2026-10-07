Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τρεις νέοι μάρτυρες πέρασαν το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας θεωρείται η προγραμματισμένη για την Παρασκευή (09/10) κατάθεση της κόρης του ζεύγους των κατηγορουμένων γιατρών.

Οι καταθέσεις της αναισθησιολόγου και των διασωστών του ΕΚΑΒ

Οι μαρτυρίες των τριών προσώπων θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ειδικότερα:

Η πρώτη αναισθησιολόγος: Η γιατρός συνεργάστηκε με την 56χρονη κατηγορούμενη για δύο χρόνια (από το 2021 έως το 2023). Σύμφωνα με προγενέστερες καταθέσεις νοσηλευτριών, απασχολούνταν στο πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε το ιατρείο. Η μαρτυρία της κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος όσο και για το αν χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς από τη γιατρό.

Η γιατρός συνεργάστηκε με την 56χρονη κατηγορούμενη για δύο χρόνια (από το 2021 έως το 2023). Σύμφωνα με προγενέστερες καταθέσεις νοσηλευτριών, απασχολούνταν στο πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε το ιατρείο. Η μαρτυρία της κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος όσο και για το αν χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς από τη γιατρό. Οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ: Πρόκειται για το πλήρωμα του ασθενοφόρου που σπεύδοντας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι το μοιραίο μεσημέρι, αντίκρισε τον τραγουδιστή σε κατάσταση ανακοπής.

Κομβική η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού την Παρασκευή

Το ενδιαφέρον των ανακριτικών αρχών στρέφεται πλέον στην ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και έχει κληθεί να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Η νεαρή γυναίκα ήταν παρούσα στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή, ενώ φέρεται να είναι το πρόσωπο που πραγματοποίησε την κλήση προς το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Η κατάθεσή της αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η ίδια η μητέρα της την είχε υποβάλει στο παρελθόν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, χορηγώντας της παράλληλα μέθη.