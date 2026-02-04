Νέες παραβιάσεις και παραβάσεις σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από τη μεριά της Τουρκίας.

Η Άγκυρα ανέπτυξε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα οποία προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών και εννιά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, το ATR-72 έκανε μια παράβαση και έξι παραβιάσεις, ενώ το UAV έκανε τρεις παραβάσεις και τρεις παραβιάσεις, όπως διευκρινίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική.