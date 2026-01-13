Συνολικά τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), προχώρησαν σε παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου, και σε παραβάσεις του FIR Αθηνών, την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, «δύο παραβάσεις έγιναν από ένα F-16 και ένα UAV έκαστος, ενώ οι πέντε παραβιάσεις στο κεντρικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έγιναν πάλι από τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Τα δύο ζεύγη τουρκικών F-16 και το UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις».