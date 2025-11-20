Σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προέβησαν σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, τρία αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στο FIR Αθηνών, κινήθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά F-16 σε σχηματισμό και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ΑTR-72.

Τα δύο F-16 προχώρησαν σε δύο παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το ATR-72 πραγματοποίησε άλλες δύο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.