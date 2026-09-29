Στην πρόσληψη επιπλέον 6.683 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε την Τρίτη, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο, 6.022 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 προσλήψεις αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Όπως επισημάνθηκε από πλευράς υπουργείου Παιδείας, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. «Μόνο μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων τοποθετούνται πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου και προστίθεται: «Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς του δημόσιου σχολείου, ώστε η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υποστήριξη κάθε παιδιού να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων».

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 2.459 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

(β) 1.579 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 766 εκπαιδευτικών ΕΑΕ,

(β) 971 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης,

(γ) 90 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων [εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ] λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 778 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 356

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη): 321

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 68

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 33

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλαμβανόμενες και οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.