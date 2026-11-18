Ουσιαστικό βήμα για την έναρξη των νέων σεισμικών ερευνών στα υπεράκτια οικόπεδα «Α2» και «Νοτίως της Πελοποννήσου» αποτέλεσε η πρόσφατη κίνηση της αναδόχου κοινοπραξίας να καταθέσει αιτήματα για την εξασφάλιση NAVTEX, καθώς και για την απαραίτητη εξαίρεση από το Λιμενικό Σώμα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες προγραμματίζεται να διεξαχθούν το διάστημα από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Για την υλοποίησή τους, τα αιτήματα προβλέπουν την αξιοποίηση τριών εξειδικευμένων πλοίων, και συγκεκριμένα των Ramform Tethys, Thor Freyja και EDT Niovi.

Στόχος ο εντοπισμός εμπορικών κοιτασμάτων

Μέσω της συγκεκριμένης επιχείρησης, η κοινοπραξία σκοπεύει να αντλήσει πολύτιμα δεδομένα για τη δομή του υπεδάφους στα δύο υπό εξέταση οικόπεδα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων είναι κρίσιμη προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές πιθανότητες ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Σε αυτή την πρώτη φάση, η διαδικασία επικεντρώνεται στην ασφαλή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υποσχόμενων γεωλογικών στόχων, οι οποίοι σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ερευνητικές γεωτρήσεις.

Η γεωπολιτική διάσταση και το βλέμμα στην Κρήτη

Το όλο εγχείρημα αποκτά αυτομάτως και γεωπολιτική διάσταση, δεδομένου ότι διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένων ελληνοτουρκικών εντάσεων. Παρότι οι τρέχουσες έρευνες στα οικόπεδα «Α2» και Νότια της Πελοποννήσου δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας, το σκηνικό είναι διαφορετικό για το εγγύς μέλλον.

Την επόμενη χρονιά αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες έρευνες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή που «διεμβολίζει» το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, γεγονός που αναμένεται να δοκιμάσει εκ νέου τα διπλωματικά αντανακλαστικά στην περιοχή.