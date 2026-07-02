Νέο «χτύπημα» στα κυκλώματα οργανωμένων οπαδών από τις διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες το πρωί (01/07) στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας είχαν οργανώσει επιχείρηση σύλληψης οπαδών του Παναθηναϊκού, των οποίων η δράση έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.

Έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, τα περισσότερα από αυτά είναι γνώριμα των αστυνομικών, και κατηγορούνται για «σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Παράλληλα, οι αρχές ασφαλείας τους παραπέμπουν και για άλλα βαριά αδικήματα όπως «έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, εκβίαση, συμπλοκές, κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και πλαστογραφία».

Οι συλλήψεις είχαν γίνει χθες καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας ενώ αργά το βράδυ πέρασαν χειροπέδες και στο δέκατο μέλος της σπείρας. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες ενώ εντός της ημέρας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα.