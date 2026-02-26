Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση με τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκαν πατέρας και γιος σε περίπτερο στην περιοχή της Γαστούνης, στην Ηλεία.

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά και εντόπισε τους δύο από τους τρεις δράστες που αναζητούνταν για την επίθεση.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες. Η έρευνα στους καταυλισμούς της Γαστούνης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ, ενώ επιστρατεύθηκαν ακόμα και drones.

Το χρονικό της επίθεσης

Μια λεκτική αντιπαράθεση για ένα πακέτο τσιγάρων φέρεται να είναι η αιτία του σοβαρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στη Γαστούνη, από ομάδα Ρομά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 4.30 το απόγευμα αρχικά ανάμεσα στον ιδιοκτήτη περιπτέρου 49 ετών και των 18χρονο γιο του και δύο Ρομά ηλικίας 18 και 21 ετών.

Στη συνέχεια ακόμα 20 άτομα Ρομά, που ειδοποιήθηκαν από τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, πήγαν στο περίπτερο και προπηλάκισαν πατέρα και γιο, στους οποίους επιτέθηκαν -κατά δήλωσή τους- με σίδερα, κλωτσιές και γροθιές, ενώ στην κυριολεξία ισοπέδωσαν και το περίπτερο.

