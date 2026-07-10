Η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες ολοκληρώνεται στις 3 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, οι ταυτότητες κρατών-μελών, που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), δεν θα είναι πια έγκυρες.

Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να φροντίσουν να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες, καθώς μετά τις 3 Αυγούστου οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές για να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να έχουν εκδώσει τις νέες ταυτότητες ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων.

Το ραντεβού για τις νέες ταυτότητες

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, η κίνηση στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας είναι πολύ αυξημένη. Πολλοί είναι οι πολίτες που θέλουν να βγάλουν την νέα ταυτότητα αλλά δεν βρίσκουν διαθέσιμο ραντεβού.

Σημαντικό για όσους δεν έχουν βγάλει ακόμη την νέα ταυτότητα είναι να γνωρίζουν πως:

Μπορούν να κλείσουν ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr.

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).

Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει να τα ενημερώσει εκείνη την στιγμή ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος που έχει επιλέξει.

Μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρώσουν ή να υποβάλλουν εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη, το προγραμματισμένο ραντεβού.

Πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, ο πολίτης λαμβάνει υπενθύμιση στο email του σε διάφορα χρονικά διαστήματα.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς ραντεβού για την έκδοση νέας Ταυτότητας.

Υποχρεωτική είναι η παράδοση της παλιάς ταυτότητας.

Ποιο είναι το κόστος;

Το κόστος του ηλεκτρονικού παράβολου είναι στα 10 ευρώ, για τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς.

Έκπτωση στο παράβολο έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες, το οποίο με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, μειώνεται στα 5 ευρώ.

Απαιτείται επίσης ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση λάθους.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας:

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και το να έχει μαζί του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Ψηφιακή φωτογραφία: Την φωτογραφία ο πολίτης μπορεί να την τραβήξει είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr και λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής είτε να τραβηχτεί απευθείας στην υπηρεσία.

Τι θα γίνει αν κάποιος δεν την βγάλει έως τις 3 Αυγούστου;

Ουσιαστικά, η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, προς το παρόν, δεν θα δημιουργήσει θέμα στις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο αλλά ούτε και στους ελέγχους ταυτοποίησης εντός της χώρας. Το πρόβλημα θα το έχουν οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 και θα θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.