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Συνολικά τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών και σε τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, ενώ δεν καταγράφηκε παρουσία σχηματισμών αεροσκαφών ή οπλισμένων αεροσκαφών.

Από τα περιστατικά δεν προέκυψαν εμπλοκές.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.