Μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η κινητικότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή του Αιγαίου επαναφέρει στο προσκήνιο το κλίμα έντασης με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, την Παρασκευή οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν συνολικά επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών και επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Οι προκλήσεις της Άγκυρας έλαβαν χώρα στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Από την τουρκική πλευρά συμμετείχαν συνολικά έξι αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα. Όσον αφορά στα μαχητικά συμμετείχε σχηματισμός δύο οπλισμένων F-16. Επίσης ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235, ένα ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).

Η κινητικότητα των τουρκικών αεροσκαφών προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής αεράμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία εμπλοκή στον αέρα με τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής.

Όπως υπογραμμίζει το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.