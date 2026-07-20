Σε αντίθεση με πληροφορίες που μεταδόθηκαν αρχικά σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN καθώς και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναπαράχθηκαν, η 16χρονη μαθήτρια στην Αλεξανδρούπολη που νοσηλεύτηκε για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, είναι εκτός κινδύνου ενώ έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ).

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος:

«Επιτέλους να σταματήσουν τα ανυπόστατα δημοσιεύματα για τόσο σοβαρά ζητήματα. Το 16 χρόνο κορίτσι είναι μια χαρά στην υγεία του. Προσήλθε από χρήση αλκοόλ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Αντιμετωπίστηκε και πήγε σπίτι του, ενώ χαίρει άκρας υγείας.

Η μέθη ανηλίκων είναι όμως η μάστιγα της εποχής.

Το 16χρονο κορίτσι προσήλθε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με συμπτώματα δηλητηρίασης από χρήση αλκοόλ, Σάββατο προς Κυριακή ξημέρωμα από μπαρ στο λιμάνι. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, ενυδατώθηκε και είναι μια χαρά. Λίγες ώρες μετά, μαζί με τη μητέρα του, πήγε σπίτι.

Να σταματήσουν εδώ οι ανυπόστατες ειδήσεις που αναστατώνουν χωρίς λόγο.

Όμως η χρήση αλκοόλ από ανήλικους είναι μάστιγα της εποχής.

Πέρυσι, 1.000 παιδιά μεταφέρθηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ.

Είχαμε θάνατο, νοσηλείες σε ΜΕΘ και σε κλινικές.

Εξ’ αυτών, 400 παιδιά με μέθη προσήλθαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού.

Φέτος θα ξεπεράσουμε αυτές τις προσελεύσεις κατά πολύ από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου που έχουν υπερβεί οι προσελεύσεις τα 600 παιδιά με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ.

Επιτέλους, προσοχή από τος οικογένειες, λουκέτα σε μπαρ που σερβίρουν ποτά σε ανήλικους, πολλές φορές νοθευμένα, αυστηροί έλεγχοι σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ που πουλάνε ποτά σε ανήλικα και καταναλώνουν σε πλατείες.

Διεξάγεται προανάκριση από το Λιμενικό για το μπαρ που σέρβιρε στη 16χρονη ποτά και σε άλλους ανήλικους.

Προτείνω α διεξαχθεί εισαγγελική έρευνα και για τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων από μέσα που σοκάρουν».

Επίσης, υπήρξε μάλιστα και σχετική ανακοίνωση από την οικογένεια της 16χρονης:

«Παρακαλούνται θερμά οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι να μην αναπαράγουν ανυπόστατες φήμες που προκαλούν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη, και να περιορίζονται αποκλειστικά στην επίσημη πληροφόρηση».