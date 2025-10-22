Άλλο ένα τραγικό περιστατικό με νεκρό ανήλικο παιδί από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γκάζι.

Ένα 16χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από διασκέδαση στο εν λόγω κέντρο. Ήταν περίπου 2 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ανήλικη με τρία ακόμα άτομα βγήκαν από νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων. Το κορίτσι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φίλων της, προχώρησε λίγα μέτρα και στη συνέχεια σωριάστηκε λιπόθυμη στο δρόμο. Επικράτησε αναστάτωση και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ένα ασθενοφόρο πήγε στο σημείο και μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλά διαπίστωσαν το θάνατο της.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, την ίδια βραδιά το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες τρεις κλήσεις για ισάριθμα περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό.

Ωστόσο όπως προκύπτει από δημοσιογραφικές πληροφορίες χάθηκε πολύτιμος χρόνος γύρω από τις έρευνες για το θάνατο 16χρονης κοπέλας, αφού το ΕΚΑΒ σύμφωνα πάντα με την αστυνομία δεν τους ενημέρωσε, όταν παρέλαβε το 16χρονο κορίτσι σε αυτήν την κατάσταση.

Αντίθετα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ουσιαστικά από τον πατέρα του κοριτσιού όταν τους προσκόμισε την αναγγελία θανάτου, λίγες ώρες αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας.

Στην 16χρονη θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή ενώ θα υποβληθεί και σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ενδεχόμενο να έχει κάνει χρήση κάποιων ουσιών ή ο θάνατος της οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, την διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που ήδη έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς έχουν κατασχεθεί μπουκάλια με ποτά από το κατάστημα.

ΑΛ.Π.