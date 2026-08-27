Σε τραγωδία κατέληξε η επιχείρηση αναζήτησης μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Η νεαρή κοπέλα είχε πάει με ένα συνομήλικο φίλο της στους καταρράκτες για να κάνουν μπάνιο. Τα παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό. Κάποια στιγμή, η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της τηλέφωνο στον φίλο της για να την βγάλει φωτογραφίες.

Δυστυχώς, το κορίτσι έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Ο νεαρός αρχικά νόμιζε ότι η κοπέλα αστειευόταν, στην συνέχεια αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και προσπάθησε ο ίδιος να την βγάλει από το νερό. Ειδοποίησε τις Αρχές και αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την ΕΜΑΚ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 16.15 το απόγευμα της Πέμπτης 26 Αυγούστου. Μετά την κλήση στο 112 από τον φίλο της και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και 4 Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της λίμνης του καταρράκτη. Το σημείο είναι αρκετό δύσβατο, ωστόσο κατάφεραν να την ανασύρουν. Η παραλαβή της έγινε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών, η 18χρονη πιθανώς να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή, καθώς είχε επιληψία. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες θα φανούν έπειτα από την ιατροδικαστική εξέταση.

Το τραγικότερο της υπόθεσης είναι πως η κοπέλα έχασε τη ζωή της μια ημέρα πριν από τα γενέθλιά της. Το περιστατικό εξετάζεται ως δυστύχημα και σημειώνεται πως ο 17χρονος φίλος της έχει ήδη καταθέσει.

Η άτυχη 18χρονη διέμενε στην Αθήνα με τους γονείς, όμως είχε πάει στη γιαγιά της στα Ριζώματα Βέροιας με σκοπό να απολαύσει το καλοκαίρι της.

Το συμβάν έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία σε ανείπωτο πόνο, καθώς είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιο δυστύχημα στους συγκεκριμένους καταρράκτες. Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: Veriotis