Μία γυναίκα, 51 ετών, έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας, 20 Απριλίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου, που δούλευε για πάνω από 20 χρόνια εκεί, ενώ ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περί τις 8:30 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας: