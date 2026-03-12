Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με ταξί σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων στην περιοχή της Βούλας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα η οδηγός ταξί 55 ετών και ο 23χρονος οδηγός του έταιρου αυτοκινήτου να εγκλωβιστούν μέσα στα οχήματά τους.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τα δύο άτομα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε την 55χρονη βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, η οποία λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 23χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Το ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.