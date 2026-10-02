Τρα­γι­κό θά­να­το βρήκε μια 58χρονη του­ρί­στρια στη Ρόδο, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν χτυ­πή­θη­κε από κε­ραυ­νό. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που βρισκόταν σε παραλιακή περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στις 14:45, στην τοποθεσία «Λοθιάρικα», στη Λάρδο, η γυναίκα απολάμβανε τη βόλτα της μαζί με τον σύζυγό της.

Ξαφνικά, οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν και ο κεραυνός την έπληξε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα μπροστά στα μάτια του συντρόφου της.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός. Εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν διαπίστωσαν πως η 58χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και ήταν ήδη αργά για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γενναδίου.