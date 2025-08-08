Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, από την παραλία Σωζόπολης του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, μια 75χρονη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην 75χρονη (υπήκοος Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας) αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.